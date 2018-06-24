Avrupa Komisyonu'nun üst düzey bir yetkilisi, AB bloğu içerisinde üretilen araçlara yönelik ABD tarafından uygulanacak herhangi bir gümrük vergisi arttırımına cevap verileceğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği içerisinde montajı yapılan tüm ithal araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilebileceğini belirtti.

Açıklama Avrupalı yetkililer tarafından tehditkar bulunurken, Trump, bir ay önce yönetimine otomobil ithalatının ulusal güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığına yönelik araştırma başlatılacağını söylemişti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Fransız gazetesi Le Monde'a yaptığı açıklamada "Eğer gümrük vergilerini arttırırlarsa karşılık vermekten başka çaremiz kalmaz." derken ticaret üzerinden münakaşa etmek istemediklerini ve bu gerilimin bitmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, şu anda Avrupa Birliği'nden ithal edilen binek araçlara yüzde 2.5 gümrük vergisi uyguluyor. Bu oran pikaplarda yüzde 25. Avrupa Birliği'nin ABD'ye uyguladığı ithalat gümrük vergisi ise yüzde 10.

"GELİN BURADA ÜRETİN"

Avrupa Otomobil Borsası Endeksi Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidinin ardından düşüş gösterirken, ABD markaları Ford ve General Motors hisseleri de değer kaybetti.

Trump ise Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayarak "Bu gümrük vergileri yakında düşürülmez ve kaldırılmazsa onların ABD'ye gönderdikleri tüm araçlara yüzde 20 vergi getireceğiz. Gelin burada üretin." dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ithal otomobil ve parçalarının ulusal güvenlik tehdidi oluşturup oluştumayacağına dair araştırmayı sonlandırması için şubat 2019 tarihine kadar vakti bulunuyor.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, geçen hafta yaptığı açıklamada soruşturmanın temmuz veya ağustos sonunda tamamlanmasının beklendiğini söylemiş ve 2 gün boyunca da halktan görüş alınacağını belirtmişti.

MERCEDES'İ SİLERİM DEMİŞTİ

Donald Trump, daha önce Almanya menşeli üreticilere sert tepki vermiş ve ABD ile olan ticarette fazla vermelerini eleştirmiş ve haziran ayı başında "New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” demişti.

Cumhuriyetçiler ve ABD'nin başlıca otomobil derneklerinden oluşan bir grup, Trump'ın ek gümrük vergisi talebini net bir dille kınarken, ithal araçların herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadıklarından emin olduklarını vurguladı.

ABD Ticaret Odası verilerine göre ABD'nin otomobil üretimi geçtiğimiz 10 yılda iki katına çıkmış durumda. Oda, olası ilave gümrük vergisiyle ilgili "endüstriye büyük bir darbe olur" açıklaması yapmakla kalmadı, bunun küresel ticaret savaşının fitilini ateşleyeceğinin de altını çizdi.

Alman otomobil üreticileri Volkswagen Grubu, Mercedes ve BMW'nin ABD'de fabrikaları bulunuyor. Yaklaşık 9 bin kişinin çalıştığı ve Güney Karolina'da bulunan BMW tesisi bölgenin en büyük istihdam sağlayıcısı konumunda.

Mercedes ve BMW'nin uluslararası satışları içerisinde ABD'nin payı yüzde 15 olurken, Audi için yüzde 12, Volkswagen için bu oran sadece yüzde 5.