Merkel: Türkiye'ye verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne başta mülteciler konusu olmak üzere olağanüstü destek verdiğini söyledi.

Merkel, "Türkiye'nin, mülteci anlaşması konusunda harika bir iş çıkardığını söylemeliyim. Ödediğimiz 3 milyar euronun yanı sıra, gelecek yıllar için de 3 milyar euro sözü vermiştik. Bu sözü yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki gelişmelerden dolayı endişeli olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, "Demokratik değerlerimiz açısından, Türkiye'deki gelişmeler çok olumsuz. Sadece Alman vatandaşlarının tutuklanması değil, Türkiye'de hukukuk egemenliği de yanlış yönde ilerliyor. Bundan dolayı çok endişeliyiz. Ve katılım öncesi fonlarının azaltılmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.