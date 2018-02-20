Merkel'e şok üstüne şok: Yabancı düşmanı AfD artık ikinci parti!

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerde aldığı yüzde 13.3 oyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman parlamentosu Bundestag'a giren ilk aşırı sağcı parti olan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oy oranını arttırmaya devam ediyor.

Bild'in yaptığı haftalık seçim anketine göre, AfD yüzde 16 oy oranına ulaştı ve en çok oy alan ikinci parti konumuna yükseldi. AfD seçimlerde aldığı yüksek oy Alman medyasında 'endişe' ile karşılanmıştı. Angela Merkel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, sağ popülist ve yabancı düşmanı politikalarıyla dikkat çeken AfD'nin seçmenlerini kazanmak için çalışacağını söylemişti.

Bild'in anketinde Merkel'in liderliğindeki Muhafazakar Blok'un ise 2.5 puanlık artışla yüzde 32.5 oy oranına ulaştığı belirtildi.

SOSYAL DEMOKRATLAR ERİYOR

Seçimlerde tarihi bir oy kaybı yaşayan Sosyal Demokrat Parti'deki erime ise sürüyor. SPD'nin son anketteki oy oranı yüzde 15.5 olarak gözüküyor.

SPD lideri Martin Schulz seçimlerin ardından koalisyonda yer almayacaklarını açıklamış ancak Muhafazakarların, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon kuramamasının ardından Muhafazakar Blok'la koalisyon anlaşmasına varmıştı.

Koalisyon görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacağını söyleyen parti lideri Martin Schulz, mevcut Dışişleri Bakanı SPD'li Sigmar Gabriel'in tepkisi üzerine geri adım atmış ardından da parti liderliğinden istifa etmişti.

Sosyal Demokrat Parti'de Muhafazakar Blok'la yapılan koalisyon anlaşmasının oylamasına bugün başlanması bekleniyor.

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