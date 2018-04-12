Merkel Suriye kararını açıkladı!

Merkel'den Suriye açıklaması geldi " Almanya hiçbir hava saldırısına katılmayacak!"

ABD ile Fransa'nın Suriye kararlarını açıklamasının ardından bir açıklama da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi.

Fransa'nın kanıtların doğrulanması durumunda Suriye'ye hava saldırısını değerlendirecekleri açıklamasının aksine, Merkel, olası bir müdahalede yer almayacaklarını açıkladı. "Suriye'de her türlü tebir alınmalıdır" dedi.

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