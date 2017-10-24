Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gece yarısı petrol istasyonunda yaşanan silahlı hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, Şahin Mahallesi Mersin-Adana karayolu yanından geçen Sait Polat Bulvarı üzerinde bulunan petrol istasyonuna önceki gece saat 02.00 sıralarında gelen bir kişi elindeki av tüfeğiyle tehdit ettiği iki çalışandan 2 bin lira alıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki Y.K.'yı gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen diğer kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.