Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan bir kişi Kaymakamlık binası önüne bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan M.E. (24), iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerle tartışırken kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Sırt ve kafasının arka bölümüne saçma isabet eden ve kan kaybeden M.E. kent merkezine getirildiği araçla henüz bilinmeyen bir nedenle Kaymakamlık binasının bahçe duvarının önüne bırakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen M.E., tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen M.E. çelişkili ifade verince polis olayın aydınlatılması için detaylı araştırma başlattı.