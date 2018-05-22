İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 7. gün orucu tutuluyor. Mersin'de bugün 7. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Mersin Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

MERSİN İFTAR VAKTİ (22 MAYIS SALI)

Ramazan ayının yedinci orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Mayıs Salı Mersin'de iftar vakti (akşam) 19:54 olarak görülüyor. Mersin'de saat 19:54’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın yedinci orucu açılacak.

MERSİN SAHUR VAKTİ (23 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Mayıs Çarşamba günü Mersin'de sahur vakti 03.43 olarak görülüyor.



2018 MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 3 18.05.2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24 7 22.05.2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 8 23.05.2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26 9 24.05.2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28 10 25.05.2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32 14 29.05.2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33 15 30.05.2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34 16 31.05.2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35 17 01.06.2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36 18 02.06.2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37 19 03.06.2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39 22 06.06.2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42 26 10.06.2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44 29 13.06.2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45

MERSİN'DE RAMAZAN HEYECANI



Ramazan ayının coşkusunu Mersin’in genelinde yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı dolu dolu Ramazan etkinlikleri programı ve başlattığı hummalı çalışmaları ile kenti Ramazan ayının maneviyatına yakışır bir hale getiriyor.

13 ilçede Ramazan coşkusu yaşanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri için bu yıl da dolu dolu bir program hazırladı. Büyükşehir Belediyesi hazırladığı program ile merkez ilçelerin yanı sıra Tarsus’tan Anamur’a tüm ilçelere Ramazan ayının tüm coşkusunu taşıyacak.

Özlenen Ramazan ayı kültürünü Mersin’de yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Parkında kuracağı Ramazan etkinlik alanıyla iftardan sahura birçok Mersinliyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Konserler, gösteriler ve tiyatro oyunları gibi bir çok etkinliğin yer alacağı Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programında Zara, Turgay Başyayla, Ferhat Göçer, Sevcan Orhan, Hüseyin Kağıt, Ankaralı Coşkun, Ahmet Şafak, Yudum, Orhan Hakalmaz, Mümin Sarıkaya ve Mustafa Yıldızdoğan gibi pek çok sanatçı Mersinlilerle buluşacak.

Aşhanede tencereler Ramazan bereketiyle kaynayacak

Uçsuz bucaksız iftar sofralarında Mersinlileri bir araya getirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklar kapsamında sıcacık çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı Ramazan ayının bereketli sofralarını her ilçede kuracak. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan MersinBüyükşehir Belediyesi Aşhanesi, Ramazan ayında da iftar sofralarını bereketlendirecek. Aşhane, 25 personeli ile Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 275 bin adet iftar yemeği hazırlayacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün Ulu Cami Meydanında ve Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kurulacak iftar sofraları için de günlük toplam 7 bin kişilik iftar yemeği aşhane tarafından çıkarılacak.

Sıcacık ramazan pideleri sofralardaki yerini alacak

Sofraları kaliteli, hijyenik ve ekonomik ekmekle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı için yaptığı hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayı boyunca rutin ekmek üretimine devam edecek ve kurulan iftar sofralarının ekmek üretimini gerçekleştirecek olan MER-EK, geleneksel Ramazanpidesi üretimine de başlıyor. Ramazan ayı sofralarının simgelerinden biri olan Ramazan pidesi üretimi için hazırlıklarını tamamlayan MER-EK sıcacık, susamlı ve çörek otlu geleneksel Ramazan pidelerini tanesi 1.5 liradan satışa sunacak.



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