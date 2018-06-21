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Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.