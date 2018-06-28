Merve Özbey, ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde yer alan ‘Vuracak’ şarkısını kliplendirdi. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Ümraniye’de gerçekleşen çekim öncesinde muhabirlerle bir araya gelen popçu, Tilbe’nin albümünde yer almaktan onur duyduğunu belirtti. Yeni imajıyla ilgili sorular üzerine Özbey, “30’a 15 gün var. İnsan kendini tanıyor, ne yakışır ne yakışmaz. Gün geçtikçe daha dişi hissediyorum” diye konuştu.

Yeni albüm müjdesi veren Merve Özbey, Şile’de boğularak ölen genç müzisyen Onur Can Özcan’ın ‘Yaramızda Kalsın’ isimli şarkısını da seslendirdiğini açıkladı.