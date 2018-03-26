Posta'nın haberine göre, güzel şarkıcı Merve Özbey, YouTube'da program yapan Oğuzhan Uğur'un programına katılmış ve Uğur'a şarkı söylemişti... İkili'nin sevgili olduğu iddia edildi.

O günden sonra samimiyeti ilerleten ikili, sürpriz bir beraberliğe başladı. Öte yandan bir alışveriş merkezinde de konser veren Merve Özbey, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

YouTube izleyicileri Merve Özbey'in performansından etkilenen Oğuzhan Uğur'u görünce iyi bir çift olabilecekleri konusunda yorum yaptı. Oğuzhan Uğur, Özbey'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.