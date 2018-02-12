Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 27. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Meryem 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyordu. Araştırılan Meryem 28. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Meryem 28. yeni bölümde neler olacak? İşte Meryem 28. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaş, hayatta olduğunu öğrendiği Oktay'ın peşine düşer. Savaş'ın Meryem'e verdiği çok büyük bir söz vardır. Bu sözün gerçek olabilmesi için öncelikle Oktay, belasından kurtulmaları gerekir. Polisler tarafından tutuklu olarak götürülen Oktay'ın karşısına Beliz'in çok büyük intikam planı vardır.

MERYEM 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meryem dizisi 28. yeni bölümü ile 14 Şubat Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de ekranlarda olacak!

MERYEM 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…

Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.

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