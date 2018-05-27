Meteoroloji tarafından Bilecik için uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bilecik il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bursa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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