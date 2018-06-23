Meteoroloji saat verdi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İHA'nın haberine göre yağışların; bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması beklenen bölgede, sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ilk saatlerde batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kırklareli ile Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.