Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporunda yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı belirtildi. Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması, geceden itibaren Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının tüm yurtta 1-3 derece arasında azalağı belirtilirken rüzgarın da enellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin gece saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu zamanla güneyi parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 27°C

Çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Ege Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin çevreleri dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AĞRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt cevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BATMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER