Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporunda yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı belirtildi. Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması, geceden itibaren Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının tüm yurtta 1-3 derece arasında azalağı belirtilirken rüzgarın da enellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin gece saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Çok bulutlu zamanla güneyi parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 27°C
Çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Ege Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin çevreleri dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
AĞRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
IĞDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt cevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BATMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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