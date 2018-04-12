Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 12 Nisan hava durumu tahmin raporunda, iki bölgeye yoğun sis uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarının da bazı kesimlerde artacağı, bazı kesimlerde ise azalacağı bildirildi. İşte 12 Nisan hava durumu raporu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.ağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu yer yer pus ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli

Ege Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce,Zonguldak, Bartın, Karabük ile zamanla Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

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