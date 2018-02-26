Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarıları geldi. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yer alan hava durumu uyarılarına göre yurt genelinde kara kış görülecek.

METEOROLOJİ'DEN GELEN HAVA DURUMU UYARILARI

Ülkemiz bugün (26.02.2018) batı bölgelerimizden itibaren Orta Akdeniz’den gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmektedir. Bu ılık ve yağışlı hava kütlesinin hemen hemen yurt genelinde yağışlara sebep olduktan sonra yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği, ancak 28.02.2018 Çarşamba gününden itibaren yerini yine batı kesimlerden itibaren Orta Akdeniz kökenli ve başlangıcı itibariyle ılık diyebileceğimiz daha kuvvetli yağışlı bir sisteme bırakacağı tahmin edilmektedir. Aynı gün halen Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdumuzu etkisi altına alması beklenmektedir.

Bu sistemin Çarşamba (28.02.2018) günü batı ve iç kesimlerde kuvvetli güney güneybatılı (lodos), Marmara bölgesinin kuzeyinde kuzeydoğulu (poyraz) rüzgarlara (60-80 km/sa) sebep olması beklenmektedir. Ayrıca Çarşamba (28.02.2018) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere sıcaklık düşüşünün yaşanacağı ve Perşembe (01.03.2018) günü kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bu soğuk ve yağışlı sistemin Perşembe (01.03.2018) günü kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olduktan sonra Cuma (02.03.2018) günü sabah saatlerinden itibaren ülkemizi terk edeceği ve batı bölgelerden itibaren yerini tekrar ısınmaya bırakması beklenmektedir.

Ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bağlı olarak Perşembe (01.03.2018) günü ve Cuma (02.03.2018) sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Yarın (27.02.2018 Salı günü); Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya Kesiminde kar, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

28.02.2018 Çarşamba günü; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Trakya Kesimi’nde yoğun kar şeklinde, Diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara Bölgesi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşmesi bekleniyor.. Rüzgarın; Marmara’da kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatılı (lodos) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahminediliyor.

01.03.2018 Perşembe günü; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in doğu kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara’da bu gece ve yarın (27.02.2018 Salı) sabah saatlerinde yağmurlu, sonra gün boyu çok bulutlu geçeceği, ancak Çarşamba günü öğleden sonra yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi beklenmektedir. Kar yağışının Perşembe günü sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra kesileceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının Perşembe günü ve Cuma sabahı hissedilir derecede azalması tahmin edilmektedir.

İstanbul’da bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın (Salı) öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul’un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir. Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul’da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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