Sürekli olumsuz duygulara saplanan, saldırgan tavırlar sergileyen ve zihniyeti konu alan, ekibiyle birlikte hazırladığı "İyiliğin Hareket Hali" ve "İyiliğin Bilim Hali" kitaplarıyla kitapseverlerle buluşan Metin Hara, programda ekranlara neden ara verdiğini açıkladı.



Hara konu ile ilgili, "Sürekli olarak, aynı anda 3 kitap birden yazıyorum. Bir Aşkın İstilası serisinin üçüncüsü var. Bir çocuk kitabı ve roman var. Benim ara vermem bilgi kirliliğine karşı bir sessizlikle ifade etmek içindi. Tamamen sessiz, tamamen dingin. Medyayla hiç o konuyla ilgili hiçbir demeç vermeden bir 7-8 aydır sessizdim" dedi.

Kitaplarıyla ilgili de açıklalamalarda bulunan Metin Hara, kitaplarının kalp ve akıl olarak birbirlerini tamamladığını, iyi niyet için yazılmış olduğunu belirtti.



ADRIANA LIMA İLE İLİŞKİSİ



Metin Hara, Adriana Lima ile olan ilişkisiyle alakalı olarak, "Çıkan bazı haberler üzüyor. Bir bakıyoruz Adriana ile ayrılıyoruz. Bir bakıyoruz Adriana hamile... Bir kez bile ayrılmadık, Adriana hamile de kalmadı. İlişkimizi basından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar ayrıca, "Hukuken ve güvenlik adına öyle şeyler yaşadık ki... Bunları hiç paylaşmadık" ifadelerini kullanırken, "Evimize girildi. Kapılar zorlandı, arabalarımıza çarpıldı" dedi.

"ADRIANA, AMERİKA'DAN BENİ ALMAYA GELDİ"

Metin Hara ayrıca sevgilisinin kendisine yaptığı bir jesti de açıkladı. Hara, "Ben Amerika'ya gidecektim, Adriana beni almak için Türkiye'ye geldi, onunla el ele uyuyalım diye" ifadelerini kullandı.

Amerika'da daha rahat olduklarını söyleyen Hara, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'ye geldiğinde göz önünde pek olmak istemiyoruz. O yüzden Adriana genellikle otelde kalıyor.

