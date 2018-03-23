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"Benim kalbimde yer etmiş, 2 çocuk annesi bir kadını bir reklamın parçası gibi göstermek çok bize yakışan bir şey değil bence. Kendisi de burada yapılan haberlerden çok üzgün. Burası benim doğduğum ülke. Burada çok haksızlıklara uğradık. Neyse ki ben doğduğum, büyüdüğüm topraklardaki insanların gönlünün gerçek halini biliyorum."