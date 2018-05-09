İstanbul Esenler’de bulunan ve şarkılara konu olan ünlü Metris Cezaevi’nin bulunduğu araziye Adalet Sarayı yapılacak. Metris Cezaevi’nin arazisini Adalet Sarayı olarak düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planları askıya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, kentsel dönüşüm kapsamında, Esenler’de yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere rezerv alan olarak ayrılmış 5 ayrı bölgeyle ilgili hazırladığı imar planları askıya çıktı. Çiftehavuzlar Mahallesi, Oruçreis Mahallesi, Tuna Mahallesi’nde bulunan rezerv alanları ile Metris Kışlası ve Metris Cezaevi’nin bulunduğu “Güney Rezerv Alanı” ile ilgili olarak hazırlanan planlar, itirazların yapılabilmesi için 5 Haziran 2018 tarihine kadar askıda kalacak.
7 PARSEL 191 HEKTAR
Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Metris Cezaevi ve kışla arazi toplam 7 parselden oluşuyor ve 191 hektarlık bir alanı kapsıyor. Planlara “Esenler Adalet Sarayı” olarak işlenen cezaevinin bulunduğu parsel ise yaklaşık 142 bin metrekare büyüklüğünde. Cezaevinin güneyinde yer alan kışla arazisinin büyük bir bölümü konut alanı olarak ayrıldı. Rekreasyon ve yeşil alan olarak ayrılan kısımlar da planlarda önemli bir yer kapsıyor. Okul alanı, cami alanı, sağlık tesis alanı, resmi kurum alanı, kültürel tesis alanı ve spor alanı için de arazide planlama yapıldı. Esenler Belediyesi’ne devredilen kışla arazisinde ise kentsel dönüşüm kapsamında ilk etapta geçen yıl temmuz ayında 236 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkı hizmete açılmıştı. Aynı arazi üzerinde 3.3 milyon metrekarelik dünyanın en büyük şehir parkı proje çalışmaları ise sürüyor.
1981’DE YAPILDI
Şarkılara konu olan Metris Cezaevi 1981’de yapıldı. İlk yapıldığı yıllarda askeri cezaevi olarak kullanılan Metris 1988’de Adalet Bakanlığı’na devredildi. Bakırköy Adliyesi’ne bağlı olan Metris Kapalı Cezaevi’ne 2007’de ‘Metris 2’ bölümleri eklendi. 2008’de ise Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yapıldı. Cezaevine ait binalar 50 bin metrekarelik bir arazi üzerinde bulunuyor. Kurum binalarının oturma alanı 32 bin metrekare.
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