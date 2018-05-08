Antalya'da rutin kontrol için gittiği hastanede acil böbrek nakli olması gerektiğini öğrenen Zeynep Çalış, 34'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşi Mevlüt Çalış'ın böbreğiyle hayata sarıldı.
Kemer ilçesinde yaşayan 15 yıldır şeker hastası, 5 yıldır da böbrek rahatsızlığı çeken ev hanımı 48 yaşındaki Zeynep Çalış, kontrol için gittiği hastanede böbreklerinin işlevini yitirdiğini ve acil diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini öğrendi.
Çalış, üzüntüyle aradığı eşi 49 yaşındaki Mevlüt Çalış'ın "Üzülme canım. Ben sana böbreğimi veririm" sözüyle umutlandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen çiftin tetkiklerinde nakil için bir engel olmadığı tespit edildi. Hastanenin organ nakli merkezi müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından 34'üncü evlilik yıldönümlerinde nakil yapılan Çalış'ın tedavisi sürüyor.
"EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"
İki çocuk annesi Zeynep Çalış, eşinin böbreğini tereddütsüz bir şekilde kendisine verdiğini söyledi. "Eşim beni kimseye muhtaç etmedi" diyen Çalış, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Eşiyle 34 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini ifade eden Çalış, şöyle konuştu: "Naklin evlilik yıldönümümüze denk gelmesi de bizim için güzel bir tesadüf oldu. 34 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Evliliğimizin ilk yıllarında 50 tane karanfil alıp '50 yıl hediye isteme' demişti ama 34'üncü yılımızda böbreğini verdi. Eşimi çok seviyorum. Canıma can kattı. Başkalarına muhtaç etmedi. Eşimin emanetine iyi bakacağım. Sağlığıma dikkat edeceğim. Umarım bundan sonra da mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayatımız olur."
"İYİ VE KÖTÜ GÜNDE BİRBİRİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"
İnşaatlarda işçi çalıştıran Mevlüt Çalış ise evlenirken "İyi ve kötü günde birbirimizin yanında olacağız" diye verdikleri sözün gereğini yerine getirdiğini söyledi. Eşinin rahatsızlığını duyunca hiç düşünmeden gönüllü olduğunu anlatan Çalış, "Aynı durumda ben de olabilirdim. Eminim eşim de tereddütsüz böbreğini bana verirdi. Bu evliliğe yıllarımızı verdik" dedi.
Zorlu günlerde eşlerinin birbirinin yanında olması gerektiğini dile getiren Çalış, şunları söyledi: "Mutlu evliliğin formülü de sevgi ve saygı. Birbirimize karşı çok anlayışlıyız. Bundan sonra inşallah mutlu ve sağlıklı bir hayatımız olacak. İnşallah eşim bundan sonra benden hediye istemez çünkü ona en büyük hediyeyi verdim. Canımdan can verdim. Helali hoş olsun. Eşime gerekirse karaciğerimden parça da veririm. Her türlü fedakarlığı yaparım."
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