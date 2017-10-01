MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel kaza geçirdi

İHA'nın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Eskişehir'den Ankara'ya giderken Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Ruhsar Demirel'in Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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