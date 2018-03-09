MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin seçim güvenliği bahanesiyle, seçim ittifaklarına giden süreci sabote etme çabasında olduğunu savundu.

CHP'nin bu çerçevede hesaplarını engelleyen, planlarını bozan MHP aleyhine algı çalışmalarına başladığını ifade eden Semih Yalçın, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün 'MHP seçim güvenliği raporumuzu talep etti' şeklindeki açıklaması yalandır. Ne parti grubumuzdan ne de Genel Merkezimizden, CHP'nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir. Bilindiği üzere seçim güvenliği konusunda siyasi partilerden ve dolayısıyla MHP'den de randevu isteyen CHP'nin bu talebi de partimiz tarafından geri çevrilmiştir. CHP'nin iktidar partisiyle yaptığı görüşme tamamen AK Parti'nin demokratik kararıdır. CHP'nin görüşme talebinin partimiz tarafından geri çevrilmesi de aynı ölçüde demokratik ve olağan bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın ayrıca, AK Parti'nin saygıyla karşıladıkları kararının MHP tarafından farklı algılanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Partimiz için anamuhalefet partisiyle bu konuda istişare etmek veya onun görüşme talebine olumlu cevap vermek bir zorunluluk veya gereklilik değildir. Kaldı ki MHP, CHP'nin bu konudaki samimiyet ve iyi niyetine inanmamakta, tavrını iki yüzlü bulmaktadır.

CHP bir yandan Seçim İttifakı Yasa Teklifi ile ilgili süreci baltalamak için oyalama taktiğine başvururken, öbür yandan da PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi kollamak ve sandıkta uğrayacağı hezimeti önlemek için çareler aramaktadır.

Bize göre CHP'nin siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, bu kirli hesaplar üzerine düzenlenmiş siyasi taktikten, hatta entrikadan ibarettir.

CHP, hileyi, desiseyi, üçkağıtçılığı seçim sürecine giden yolda şimdiden araç ve amaç edinmiştir.

Diğer taraftan düne kadar MHP'ye, onun saygın liderine ve divan üyelerine ağzına geleni sayan CHP'li yöneticilerin bizden yutkunmamızı ve yapıcı tutum sergilememizi beklemeleri şaşkınlık verici bir aymazlık ve kifayetsizliktir.

CHP Grup Başkanvekillerinin yakışıksız sosyal medya çıkışlarını ve gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kınıyor, anamuhalefet partisine politikada dürüstlük ve ilkeli duruşun bütün siyasi partiler için öncelikli kriter olduğunu hatırlatıyoruz."

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