Motor sporlarında kadınların varlığı onun başarılarıyla anlamlı hale geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nda da aktif olarak görev alan Mouton, Marmaris etaplarının güvenlik kontrolü için ülkemize geldi. Ralliye bir arkadaşının ricasıyla co-pilot olarak başlayan ve motor sporlarına katkılarını halen sürdüren Michele Mouton ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

WRC’yi kazanan tek kadın pilotsunuz. Birçok kadına ilham olmuşken halen o yarışı kazanan tek kadın pilot olmak sizi üzüyor mu?

Aslında hissettiğim duygu üzüntü değil ama kesinlikle bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü o dönemde bunu ben başardıysam başka kadınlar da başarabilirdi. Bu fırsatı yakalamak kolay değil ama imkânsız olduğunu da düşünmüyorum.

O gün yarışı birinci bitirdiğinizde erkek pilotların tepkisi nasıldı?

Aslına bakarsanız o an onlardan çok kendimi düşünüyordum. Kendi hislerimden başka pilotların tepkisine bile bakamadım.

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Kariyerinizde kadın olarak ne tür zorluklar yaşadınız?

Bunu kadın ya da erkek olarak söylemek zor. Çünkü kadınlar da erkekler de inanın aynı zorlukları yaşıyor. Şuna eminim ki her yarışmacı hangi zorluklar ve kaygılarla karşılaştıysa ben de aynılarıyla karşılaştım. En iyi olmak inanın hiç kolay değil.

2018 WRC takvimine giren Türkiye Rallisi’ni beğenen ve onaylayan isimlerden birisiniz. Türkiye’deki pistlerde sizi etkileyen şey neydi?

Dünya Ralli Şampiyonası’nda farklı yollara ve doğal güzelliklere ihtiyaç vardı. Muğla ve bölgesinde bulunan güzel ve teknik etaplar, daralan genişleyen yollarıyla, yumuşayıp sertleşen zeminiyle muhteşem bir rallinin ihtiyacı olan her şeyi barındırıyor. Türkiye’nin doğal güzelliği beni büyüledi diyebilirim.

‘TÜRKİYE MOTOR SPORLARINA ÇOK DEĞER VERİYOR’

Motor sporlarındaki Türkiye’yi nasıl yorumlarsınız?

Bundan 8 yıl önce Antalya’da yapılan Dünya Ralli Şampiyonası yarışına katıldığımda bazı eksiklikler gördüm. Fakat şu an görüyorum ki Türkiye motor sporlarına çok değer veriyor. Gördüğüm bütün eksikliklerin neredeyse tamamı ortadan kalkmış. Türk halkı şampiyonaya oldukça ilgili ve çok heyecanlı.



Bir aracın direksiyonuna geçtiğinizde neler hissediyorsunuz?

Otomobil kullanmaktan hiç bıkmadım ve hâlâ büyük keyif alıyorum. Ama maalesef bugün artık otomobilimi yolların keyfini çıkarmak için değil sadece ulaşım için kullanıyorum.

Şu an Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışmak ister miydiniz?

İnanın istemezdim! Çünkü bu sporun güvenlik tarafını geliştirmek için FIA’da yaptığım işten çok memnunum ve bu benim için yeterli bir motivasyon.

Özellikle motor sporlarına ilgi duyan gençlere, genç kadınlara neler söylemek istersiniz?

Eğer yeterince isterseniz imkânsız diye bir şey yoktur. Kolay olmadığını kabul ediyorum ama her şey rüyanızın peşinden gitmekle ilgilidir.

Sizi en çok zorlayan etaplar hangileriydi?

Sanırım beni en çok zorlayan, hem taktiği hem de sürati kombine edebildiğim etaplar olmuştur.

Başınızdan geçen en ilginç olayı paylaşır mısınız?

En ilginç deneyimimi Pikes Peak’te yaşadım. Yarışa başladığım anda daha önce hiç karşılaşmadığım zorluklar ve duygularla karşılaştım. Normalde bu tarz olumsuz durumlar her pilotun motivasyonunu düşürür. Fakat bu durum karşısında soğukkanlılığımın sayesinde hiç etkilenmedim, hatta motivasyonum arttı. Sonunda yarışı tabii ki kazandım.