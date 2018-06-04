Bloomberg’in haberine göre Microsoft, dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kodu paylaşım platformunu bünyesine kattı. Son yıllarda yazılımcıların favori sitesi haline gelen Github, geliştiricilerin projelerini ve kodlarını depolayıp paylaştığı bir havuz niteliğinde.

İçinde çok büyük bir kaynak kodu koleksiyonu barındıran Github, küçükten büyüğe pek çok geliştirici grubun ilgisini çekiyor. 2015’teki değeri 2 milyar olan platform, son 9 aydır Microsoft’un CEO’su olan Satya Nadella’nın en büyük hedeflerinden biriydi.

Peki Microsoft, Github’u satın alarak ne kazanacak? Öncelikle 26 milyonun üzerinde yazılım geliştiricisine ve onların kodlarına erişim sağlayacak. Uygulamalar bakımından Apple ve Google’a göre çok zayıf olan Microsoft, gelecekte geliştiricilere destek vermeyi ve onları kendi safına katmayı hedefliyor.