Tesla tarafından geliştirilen otomobiller, güçlerini pillerin yanı sıra açık kaynaklı yazılımlarından alıyor. Ancak şirket bugüne kadar açık kaynak lisansının gerektirdiği gibi otomobillerinin kaynak kodlarını eksiksiz şekilde yayınlamamıştı. Tesla en nihayetinde Model S ve Model X’te çalışan Linux kaynak kodlarını paylaştı.

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Tesla’nın GitHub hesabından yayınlanan kod, Model S ve Model X için yayınlanan 2018.12 etiketli kodları içeriyor. Bu kodlar ise Tesla Autopilot platformunun sistem görüntüsüne, donanımların kernel kaynaklarına ve Nvidia Tegra tabanlı eğlence haber biriminin kodlarına sahip.

Tesla, otomobillerinde çalışan diğer sistemlerin kodlarını da açık kaynaklı olarak yayınlayacak. Öte yandan şirket otomobillere yaptığı tüm güncellemeleri de GitHub üzerinden paylaşmaya devam edecek.

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