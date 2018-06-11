Türkiye’nin milli baz istasyonu ULAK, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. ULAK A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, bir grup gazeteciyle Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu ULAK’a ait son gelişmeleri paylaştı. ULAK’a yurtdışından talep geldiğini belirten Balcı, bu kapsamda Arnavutluk, Azerbaycan ve Katar’la görüştüklerini söyledi.
KAMU GÜVENLİĞİNDE KULLANILACAK
Balcı, ULAK ile güvenlik altyapısında “kripto iç ağ” oluşturulacağını belirterek, ULAK baz istasyonlarının kamu güvenliğinde de kullanılacağını söyledi. Balcı “Şu anda Jandarma’nın bir sistemi var ama dar bantta çalıştığı için resim ve video gönderemiyor. Bunları aktarmak için geniş bant sistemi kurulacak. İç ağda güvenli şekilde verilerini iletebilecekler. Emniyet de bu uygulamayı kullanacak” dedi.
Evrensel Faz 1 projesinde 1.000 Ulak baz istasyonu yapıldı
Yıl sonuna kadar 489 istasyon daha yapılacak
İstasyonlarda millilik oranı % 45 seviyesine yükseldi
ULAK A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK’ın ardından Milli Ağ Teknolojileri Projesi’ni (MİLAT) başlattıklarını belirtti.
HEDEF 250 MİLYON TL CİRO
ULAK baz istasyonu çalışmaları kapsamında Evrensel Faz 1 projesinde bin ULAK baz istasyonu yapıldığını, yıl sonuna kadar 489 tane daha yapılacağını kaydeden Balcı, milliliğin yüzde 10’dan yüzde 45’e çıkarıldığını belirtti. Faz 2 projesinde ise bin 100- bin 200 baz istasyonu olacağını belirten Balcı, “Orada da hedef yüzde 55’lik milli olmak. Bunların elektronik komponentlerini dışarıdan alıyoruz. Onun dışında bütün para Türkiye’de kalıyor. Bu sene 250 milyon liralık ciro yapmayı hedefliyoruz” dedi.
YÜZDE 25 PAHALI
ULAK baz istasyonlarının piyasadan yüzde 20-25 pahalıya mal olduğunu belirten Balcı, zamanla maliyetin düşeceğini belirtti. Balcı, 5G baz istasyonu için “3-4 büyük firma ve 1-2 operatörle görüşüyoruz” diye konuştu.
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