Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: "Eğitim oranlarını yüzde 100 yapmak adına uğraşıyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Öğrenci Merkezi Açılış Töreni'ne katılmak üzere Erzincan'a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Erdem, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamında kamu kurum müdürleri ve köşe yazarları ile sohbet etti.
İHA'nın haberine göre, daha sonra Konferans Salonu ve Öğrenci Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2002 yılından bu yana eğitimde çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini, 15 yılda, 80 yılda yapılan derslikten fazlasını bu ülkeye kazandırdıklarını ve 300 bin yeni derslik yaptıklarını ifade etti.480 bin öğretmen varken 550 bin yeni öğretmen atadıklarını da ifade eden Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eğitim oranlarını yüzde 100 yapmak adına uğraştıklarını belirtti.
"2002'DEN BU YANA EĞİTİMDE ÜLKEMİZDE ÇOK CİDDİ GELİŞMELER OLDU"
Erdem programda yaptığı konuşmada, "Bugün eğitim adına konan bir taş, bir tuğla, bir yapının açılışında beraberiz. Devletimiz eğitim adına yapılacak her türlü katkıya verdiği önemi, hayırseverlere, vakıflara bu yapmış oldukları hizmetlere verdiği önemin bir nişanesi bu toplantı programı. 2002'den bu yana eğitimde ülkemizde çok ciddi gelişmeler oldu. Ondan öncede eğitime çok büyük hizmetler yapıldı cumhuriyetten bu yana. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülkede ki kazanımlarının üzerine yenilerini koymak adına büyük gayretler sarf ettiler. 15 yılda, 80 yılda yapılan derslikten fazlasını bu ülkeye kazandırdık. 300 bin yeni derslik yaptık. 480 bin öğretmen vardı, 550 bin yeni öğretmen atadık.
Okullarımızın bütün sınıflarını okul öncesi dahil akıllı tahtalarla süsledik ve öğrencilerimize inşallah son ihale çalışmalar yapılıyor, 11 bin öğrenciye tablet bilgisayar da vermeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 2 milyona yakın öğrencimize verdik. Bununla da kalmadı başta kız çocuklarımız ve eğitime erişimin sıkıntılı olduğu bölgelerde şartlı eğitim desteği sayesinde kız çocukları ve erkek çocuklarına ilkokul ve ortaokulda yüzde 98-99 eğitim oranlarına geldik. 12 yıllık eğitim ile birlikte lisede de yüzde 87'lerde bunu yüzde 100 yapmak adına uğraşıyoruz" ifadelerini kaydetti.
- Milli Eğitim
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