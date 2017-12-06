Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Türkiye'den daha fazla eğitime kaynak ayıran ülke yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin eğitime ayırdığı payın milli gelirin yüzde 5,8'inden fazla olduğunu belirterek, "Bu oranla biz Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkeyiz. Türkiye'den daha fazla eğitime kaynak ayıran ülke yok. Bunu iddiayla ve bilerek söylüyorum." dedi.

AA'nın haberine göre, Yılmaz, Beşiktaş'taki Milli Saraylara bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Sanata Engel Yok" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "En Özel Öğrenciler, Öğretmenler Sergisi"nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, en özel okullarda okuyan en özel öğrencilerin, en özel öğretmenlerin, en özel eserlerinin sergilendiği mekanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adil olan Cenab-ı Allah'ın adaletin görebilmek için farkındalık oluşturmak gerektiğini, bu serginin de bunun için iyi bir örnek olduğunu aktaran Yılmaz, "Milli Eğitim olarak her yaşta, her kademede evlatlarımızın hepsi eğitime erişebilsinler istiyoruz. Eğitime eriştikten sonra da en kaliteli eğitimi vermek istiyoruz. Bu yolda gerçekten önemli mesafeler kat ettik. Ancak, dezavantajlı diye düşündüğümüz kesimlere fırsat eğitimini sağladıktan sonra kaliteli eğitim vermek için de daha fazla kaynak ayırmak lazım." diye konuştu.

"ÖZEL EĞİTİMDE 4 ÖĞRENCİMİZE 1 ÖĞRETMEN DÜŞÜYOR"

Bakan Yılmaz, ortalama 17 öğrenciye bir öğretmen düşerken, özel eğitimde okuyan öğrencilere daha fazla öğretmen düştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"45 bin öğrencimiz, bin 232 özel eğitim okulunda ders almakta. 11 bin 260 öğretmenimiz buralarda görev yapmakta. Yani her 4 öğrencimize bir öğretmen düşüyor. İnşallah bunu daha da iyi hale getireceğiz. Yine öğretmenlerimize şu talimatı verdik; öğrencimizin ihtiyacı doğrultusunda, bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulayabilecekler. Bence bizim en başarılı olduğumuz alan budur. Bu alanda, 232 binden fazla öğrencimize kaynaştırma eğitimi veriyoruz."

Bu yıl üniversite sınavında her bölümde birinci olan bir görme engelli öğrenci çıktığını anlatan Yılmaz, "Bu öğrencimiz Konya'dan çıktı. Görme engelliydi. Üniversite sınavlarında birinci oldu. Eğer bu kardeşimizi, görme engelli okuluna göndermiş olsaydık belki üniversite sınavlarında birinci olmasını beklemek mümkün olmayabilirdi ama kaynaştırma eğitiminde gerçekten Türkiye iyi bir noktada. Bundan dolayı da görme engelli bir kardeşimiz, pekala üniversite sınavlarında diğer bütün 2 milyonunun üzerindeki arkadaşıyla beraber, sınava girdi ve birinci oldu. Bu da göstermektedir ki biz gerçekten iyi bir kaynaştırma eğitimi veriyoruz. İnşallah, öğretmenlerimiz ile birlikte, evlatlarımıza destek olan ailelerle birlikte, iyi bir noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, özel çocukların hepsinde mutlaka bir cevher bulunduğuna, maharetin o cevheri keşfedip ortaya çıkarmak olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık, öğretmenler, anneler-babalar, veliler olarak, o evlatlarımızın içindeki cevheri ortaya çıkarmak, bizim sorumluluğumuzdur. İnanıyoruz ki bir süreç içinde her evladımızın kendi ulaşabileceği en üst kapasiteye, yeteneğinin, bilgisinin en üst seviyesine çıkmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz, 'hep birlikte başaracağız' diyorum. Çünkü, geride bırakacağımız tek bir insan yok. İhmal edeceğimiz tek bir insan, Türkiye’nin kaybıdır, bizlerin kaybıdır. İnşallah el ele, birlikte, gönül gönüle olaraktan Türkiye’nin yarınını çok daha aydınlık yapacağız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Biz hep beraber birlikte çalışırsak inşallah, Türkiye’yi 21. yüzyılda hak ettiği yerlere getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİP AYRIMCILIK YAPABİLİRİZ"

Eğitimde çok önemli mesafeler kat ettiklerini ve bunun ölçüsünün de daha çok kaynak ayırmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, hükümet olarak eğitime ciddi kaynak ayırdıklarını belirtti.

Anayasada yapılan değişiklikle bazı alanlarda pozitif ayrımcılık yapmanın önünün açıldığını hatırlatan Yılmaz, kadınlara, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına yönelik pozitif ayrımcılık yapılabileceğini söyledi.

Hükümet olarak eğitime ayrılan payı yükselttiklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitime ayırdığımız pay, milli gelirimizin yüzde 5,8'inden fazla ve bu oranla biz Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkeyiz. Türkiye'den daha fazla eğitime kaynak ayıran ülke yok. Bunu iddiayla ve bilerek söylüyorum. 'Yüzde 5,1'i kamunun' deniliyor. Bütçeden ayrılan payla. Yüzde 0.7'sini özel sektör. İkisi birlikte yüzde 5,8 yapıyor ama bunun dışında Maliye Bakanlığı'nın arazi tahsisleri, Orman Bakanlığı'nın arazi tahsisleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vakfı aracılığıyla ücretsiz kitapları, şartlı eğitim yardımları, Tarım Bakanlığı'nın süt ve kuru üzüm destekleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 60 bine yakın güvenlik personeli ve temizlik elemanlarının okullarda görevlendirilmesi, bunların hepsi birer kaynaktır. Bunların hepsini topladığımızda, her halde yüzde 6'nın üstüne bile çıkarız."

Yılmaz, milli gelirden eğitime ayrılan payın 2002 yılında yüzde 2,9, 1990’lı yıllarda bunun 2,4 ve 1980’li yıllarda yüzde 1,7 olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla bu dönem eğitime gerçekten iyi kaynak ayırıyoruz. Ayırdığımız kaynakları etkin olarak, yerinde, doğru, zamanında kullanabilmek lazım. Üzerimize düşen görev budur." diye konuştu.

En özel çocukların, öğrencilerin ellerinden çıkmış çok güzel eserlerin sergide bulunduğunu belirten Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, daha sonra sergiyi gezerek, öğrenci, öğretmen ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel eğitim alan öğrenciler de hazırladıkları çeşitli hediyeleri, Bakan Yılmaz'a takdim etti.

Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.