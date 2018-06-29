Lİ SEYE Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan alan öğrenci sayısı 18 oldu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, katıldığı televizyon programında LGS ile ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Yılmaz’ın açıklamaları:

18 ŞAMPİYON VAR: Sınava 971 bin 657 kişi girdi. 18 öğrencimiz tüm soruları doğru cevapladı. Birinciler Türkiye’nin her yerinden çıktı. Çoğunluğu devlet okulu. Okullarımız arasında da büyük fark olmadığını gördük, birilerinin algısı bu. Bizim, özel ve devlet okullarımızda öğrencilerimizi bu sınavda başarıya ulaştırabilme yeteneğine sahiptir.

MATEMATİK SORULARI: Matematik sınavında sorular müfredatla ilişkilendirilerek soruldu. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Öğretmenler, “Bazıları yetiştiremedi” diyor. Türkçe’den ilk 15 soruyu yapanlar 200 bin. “En zor” dedikleri matematikte ilk 10 soruyu yapan 80 bin, tamamını yapan 83, 19’unu yapan 365.

DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPTI: Sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı kalınarak soruldu, günlük hayatla ilişkilendirildi. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde.

TEOG İLE KARŞILAŞTIRMAYIN: 2014 yılında ilk yapılan TEOG’da 10 öğrenci birinci olduğunda kimse bir şey dedi mi? Şimdi onu katlamışız. TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım. “Kolay sorsalardı” diyorlar. O zaman 300 bin kişi 500 tam puanla karşımıza gelirdi.

KONTENJANLAR 2 TEMMUZ’DA: 2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Puanı en yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Bunlar için bir kaygı var mı?

5 TERCİH ZORUNLU DEĞİL: Yerleştirmeyle ilgili kaygı göremiyoruz. Adrese dayalı yerleştirmede öğrenci 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. İstiyorsa 3’te bırakabilir. Sınavla öğrenci alanlarda bir ekran açılacak. Sınavsız tercih ekranı da olacak. Sınava girenler de önce sınavsız okul tercih ekranlarını dolduracaklar. Önüne okullar listesi açılacak. Bu okullar listesinde kendi kayıt alanlarında 3 tercih yapacak, komşu kayıt alanlarından da 2 tercih daha ekleyebilir. Hiç kimseyi tercih etmediği okula göndermeyeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek.

ÖZEL OKULA GİDENE TERCİH YOK: Özel okula kesin yaptıranlar listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranlar diğer liselere kayıt yaptırmak isterlerse listemiz dahilinde kalacak.

SONUÇLAR 30 TEMMUZ’DA: 30 Temmuz’da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek.

ÖĞRETMEN ATAMASI: Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.