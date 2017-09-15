Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 8 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63 ve halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Başsavcılığın talimatıyla bu sabah başladığı belirtildi.

Kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan şüphelilerin idareci ve öğretmen oldukları bildirildi.