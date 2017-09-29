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Milli Piyango saat kaçta çekiliyor? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?

Bugün gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişini büyük merakla bekleyen vatandaşlar "Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?" ve "MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

29 Eylül 2017 Cuma, 15:35:17 Güncelleme: 16:00:59

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Biletlerini alarak sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, merakla "Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?" ve "MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki Milli Piyango saat kaçta çekiliyor? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi, her ayın 9'unda 19'unda ve 29'unda yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00'te başlamaktadır. Milli Piyango'da amorti ve büyük ikramiye ise saat 18:00'da canlı olarak çekilmektedir.

Çekilişler tamamlandığında sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur ve çekilişi bekleyen vatandaşlar www.mpi.gov.tr adresinden Milli Piyango sonuçlarını görüntüleyebilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişlerinin ardından sonuçları görüntülemek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilet sorgulama ekranından biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini görüntüleyebilir.

Bilet sorgulama ekranında ilk olarak "Çekiliş Tarihi" seçilir ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılır. Son olarak da "Sorgula" butonuna basılır ve bilete ikramiye isabet edip etmediği listelenir.

MİLLİ PİYANGO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango'nun geçtiğimiz hafta yapılan 19 Eylül 2017 tarihli Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, "439763" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin İstanbul'da satın alındığı belirlendi.

İşte Milli Piyango'da geçtiğimiz haftanın sonuçları;

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

439763

 

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

450710

 

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

308256  450259

 

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

005524  091172  217433

 

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

036846  068700  072373  080136  238283  277368 

297673  374006  382433  409628

 

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000902  004017  004318  007148  017018  020212 

030195  039487  042272  043582  052795  052900 

057333  057795  068431  070115  073799  078901 

081357  083482  085072  086432  093236  098320 

107947  109909  114581  117513  121318  130112 

131703  137346  141187  141334  151074  151413 

155124  159722  160030  169631  181168  187542 

191504  204752  207341  209120  212646  216077 

217916  221386  227925  228275  231717  232329 

234383  241800  243472  256249  263957  265788 

267076  269451  285281  285626  287537  290722 

297150  301388  305622  314359  317238  321458 

323465  347341  367310  373594  377920  385570 

393211  395960  403227  405085  410208  417585 

417935  422475  423989  428106  429234  430423 

440433  443099  444746  454102  463162  473970 

475839  478074  488200  492353

 

300 TL ikramiye kazanan numaralar

002709  004055  011118  013364  014102  017070 

020971  040795  044235  047344  053975  054195 

060043  060598  061302  063884  070340  077113 

089277  096519  096976  097081  097558  106798 

107092  107139  108570  110185  110912  113241 

120224  123075  123375  128433  131346  137385 

139238  140187  140621  142659  144271  144812 

161079  162454  162488  164194  178984  181781 

188096  188881  193857  197028  197314  200627 

203641  213252  217517  217616  219123  225552 

226039  227613  230133  236751  237464  239715 

241903  242600  242762  244047  244694  249394 

255429  264677  265307  267055  268671  270618 

271742  274351  277302  280915  285210  287790 

298525  298780  302156  308429  309014  312739 

320093  326068  327583  329033  329133  335472 

336790  337001  337213  338290  344674  349370 

349592  350681  351544  351614  366497  369539 

371391  379368  379822  381359  389572  392680 

400348  401580  407775  409546  411287  414221 

414928  417753  423531  423663  427566  429156 

431218  431521  431876  443641  445566  446792 

448370  448716  452292  453151  454504  457929 

464208  467021  467480  469181  477080  486329 

487959  488516  489485  492783  493942  499166 

 

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

03600    04419    04737    06291    06437    06689   

10198    11413    13151    18897    29396    32961   

33512    34405    40107    49551    57010    57291   

57500    62232    64782    65709    66447    67484   

67821    70759    71001    73169    73969    78230   

83716    83835    84366    84756    85604    87265   

91109    92319    93935    97444

 

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0187      1219      1253      2588      3905      4421     

6236      6794      6898      7283      7344      8099     

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

021         067         361         422         510         532        

566         689         885         907

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

30           34           51           58           73           78          

88           93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 ve 8

 

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

039763  139763  239763  339763  409763  419763 

429763  430763  431763  432763  433763  434763 

435763  436763  437763  438763  439063  439163 

439263  439363  439463  439563  439663  439703 

439713  439723  439733  439743  439753  439760 

439761  439762  439764  439765  439766  439767 

439768  439769  439773  439783  439793  439863 

439963  449763  459763  469763  479763  489763 

499763

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