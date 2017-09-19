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Milli Piyango sonuçları (19 Eylül 2017) Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekildi!

Vatandaşların büyük merakla ve heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. İşte Milli Piyango sonuçları...

20 Eylül 2017 Çarşamba, 00:24:36 Güncelleme: 00:27:55

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin Eylül ayındaki ikinci çekilişi yapıldı. Gerçekleştirilen çekilişte İstanbullu bir talihli tam 25 milyon TL ikramiye kazandı. İşte 19 Eylül 2017 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 EYLÜL 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara binası çekiliş salonunda yapılan Milli Piyango çekilişinde 25 milyon TL büyük ikramiye tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin İstanbul'da satın alındığı belirlendi. Büyük ikramiye "439763" numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, merakla "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye araştırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan sorgulama ekranında, ilk olarak çekiliş tarihi seçilir ve ardından Bilet Numarası kutucuğuna bilet numarası yazılır.

Son olarak da Sorgula butonuna basıldığında sistem otomatik olarak bilete isabet eden ikramiye varsa görüntüler. Eğer bilete herhangi bir ikramiye isabet etmezse, uyarı verilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

İŞTE MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

 
439763
 
200000 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
450710
 
20000 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
308256 450259
 
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
005524 091172 217433
 
5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
036846 068700 072373 080136 238283 277368
 
297673 374006 382433 409628
 
1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
000902 004017 004318 007148 017018 020212
 
030195 039487 042272 043582 052795 052900
 
057333 057795 068431 070115 073799 078901
 
081357 083482 085072 086432 093236 098320
 
107947 109909 114581 117513 121318 130112
 
131703 137346 141187 141334 151074 151413
 
155124 159722 160030 169631 181168 187542
 
191504 204752 207341 209120 212646 216077
 
217916 221386 227925 228275 231717 232329
 
234383 241800 243472 256249 263957 265788
 
267076 269451 285281 285626 287537 290722
 
297150 301388 305622 314359 317238 321458
 
323465 347341 367310 373594 377920 385570
 
393211 395960 403227 405085 410208 417585
 
417935 422475 423989 428106 429234 430423
 
440433 443099 444746 454102 463162 473970
 
475839 478074 488200 492353
 
300 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
002709 004055 011118 013364 014102 017070
 
020971 040795 044235 047344 053975 054195
 
060043 060598 061302 063884 070340 077113
 
089277 096519 096976 097081 097558 106798
 
107092 107139 108570 110185 110912 113241
 
120224 123075 123375 128433 131346 137385
 
139238 140187 140621 142659 144271 144812
 
161079 162454 162488 164194 178984 181781
 
188096 188881 193857 197028 197314 200627
 
203641 213252 217517 217616 219123 225552
 
226039 227613 230133 236751 237464 239715
 
241903 242600 242762 244047 244694 249394
 
255429 264677 265307 267055 268671 270618
 
271742 274351 277302 280915 285210 287790
 
298525 298780 302156 308429 309014 312739
 
320093 326068 327583 329033 329133 335472
 
336790 337001 337213 338290 344674 349370
 
349592 350681 351544 351614 366497 369539
 
371391 379368 379822 381359 389572 392680
 
400348 401580 407775 409546 411287 414221
 
414928 417753 423531 423663 427566 429156
 
431218 431521 431876 443641 445566 446792
 
448370 448716 452292 453151 454504 457929
 
464208 467021 467480 469181 477080 486329
 
487959 488516 489485 492783 493942 499166
 
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 
03600 04419 04737 06291 06437 06689
10198 11413 13151 18897 29396 32961
33512 34405 40107 49551 57010 57291
57500 62232 64782 65709 66447 67484
67821 70759 71001 73169 73969 78230
83716 83835 84366 84756 85604 87265
91109 92319 93935 97444
 
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
0187 1219 1253 2588 3905 4421 
 
6236 6794 6898 7283 7344 8099
 
 
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
021 067 361 422 510 532
 
566 689 885 907
 
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
 
30 34 51 58 73 78
 
88 93
 
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
1 8
 
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
 
039763 139763 239763 339763 409763 419763
 
429763 430763 431763 432763 433763 434763 
 
435763 436763 437763 438763 439063 439163
 
439263 439363 439463 439563 439663 439703
 
439713 439723 439733 439743 439753 439760
 
439761 439762 439764 439765 439766 439767
 
439768 439769 439773 439783 439793 439863
 
439963 449763 459763 469763 479763 489763
 
499763
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