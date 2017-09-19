Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin Eylül ayındaki ikinci çekilişi yapıldı. Gerçekleştirilen çekilişte İstanbullu bir talihli tam 25 milyon TL ikramiye kazandı. İşte 19 Eylül 2017 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 EYLÜL 2017)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara binası çekiliş salonunda yapılan Milli Piyango çekilişinde 25 milyon TL büyük ikramiye tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin İstanbul'da satın alındığı belirlendi. Büyük ikramiye "439763" numaralı bilete isabet etti.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, merakla "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye araştırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan sorgulama ekranında, ilk olarak çekiliş tarihi seçilir ve ardından Bilet Numarası kutucuğuna bilet numarası yazılır.
Son olarak da Sorgula butonuna basıldığında sistem otomatik olarak bilete isabet eden ikramiye varsa görüntüler. Eğer bilete herhangi bir ikramiye isabet etmezse, uyarı verilir.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
İŞTE MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
10198 11413 13151 18897 29396 32961
33512 34405 40107 49551 57010 57291
57500 62232 64782 65709 66447 67484
67821 70759 71001 73169 73969 78230
83716 83835 84366 84756 85604 87265
91109 92319 93935 97444
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