Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılan çekiliş saat 18.00'de başladı. Binbir hayali süsleyen Milli Piyango'da 2 milyon 500 bin olarak açıklanan çekilişte büyük ikramiye numaraları açıklandı. 2 milyon 500 bin TL büyük ikramiye çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 4'e bölündü. Çekilişin tam bilgileri ise henüz paylaşılmadı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 9 Mayıs Milli Piyango sonuçları...

Diğer ikramiye bilgileri Milli Piyango tarafından paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak. 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları tam listenin saat 21.00 civarı yayınlanması bekleniyor.

İşte 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçlarının bazıları;

2 MİLYON 500 BİN TL

2 - 0 - 1 - 2 - 0 - 6

2 milyon 500 bin TL olan büyük ikramiye numaralarının çeyrek bilete isabet ettiği bildirildi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara, KKTC ve diğer ikisinin de İstanbul'dan satın aldığı bildirildi.

200 BİN TL

4 - 6 - 4 - 9 - 6 - 7

AMORTİ ÇEKİLİŞİ

01 - 07

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