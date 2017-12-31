Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için büyük bir umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, 23.00-23.45 saatleri arasında yapılacak çekilişi bekliyor. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye 61 milyon TL. Son 4 yıla baktığımızda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.

2017 yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL olan büyük ikramiye "2, 7, 9, 6, 2, 8, 8" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Antalya'dan satıldığı kaydedildi. Amorti rakamları ise 0 ve 5 olarak belirlendi.

2016 çekilişinde büyük ikramiyesi 55 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı öğrenildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.

2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu bildirildi. Kazandıran numaralar ise "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" olarak belirlendi.

2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.

İşte son 10 yılda çıkan amorti rakamları;

2017: 0, 5

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8

2008: 0, 8

milli piyango

milli piyango yılbaşı çekilişi

milli piyango çekilişi

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