Minyatür Amerikan eşeği Ottie, sadece 48 santimetre boyunda. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 9 aylık Ottie, bu boyu ile dünyanın en küçük eşeği. Ancak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmesi için Cheryl Griffiths’in sahibi olduğu minik eşeğin 1 yaşını doldurması gerekiyor.

Kitaba göre en küçük eşek 64 santimetre boyundaki KneeHi. Kendisi Florida’da yaşıyor.

dünyanın en küçük eşeği

Minyatür Amerikan eşeği

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