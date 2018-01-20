Kalbimdeki Deniz 53. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Mirat, Alihan ve Ozan üçlüsünden biri zarar görüyor. Alihan'ın silahından çıkan iki el ateş sesi duyuluyor. Kalbimdeki Deniz'in bu bölümünde işler karışıyor. İşte Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 53. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir.

Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.

Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.

KALBİMDEKİ DENİZ GENEL HİKAYE

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.



“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz fragmanı

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı

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