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Sabah'ın haberine göre; 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde oynayacağımız 4 kritik maç ve sonrası için Şenol Güneş ve Abdullah Avcı kabul etmediği için göreve getirilen Mircea Lucescu ile yapılan 2 yıllık anlaşma, 2018'de sonlandırılacak.