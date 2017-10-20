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Piramitler vadisinde 4 bin yıllık ahşap heykel

Piramitler vadisi Sakkara’da 4 bin yıl önce yapılan ahşap heykelin kafa kısmı bulundu

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İsviçreli ve Fransız arkeologlar, Mısır’daki en eski piramitler vadisi olan Sakkara’da 4 bin yıl önce yapılan ahşap heykelin kafa kısmını buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kazılara başkanlık yapan Philippe Collombert, “Maalesef büst çok kötü durumda ve halka göstermeden önce restorasyona ihtiyacı var” diye açıkladı. Taşın eskiden firavun I. Pepi’nin eşi II. Ankhesenpepi’ye ait bir piramidin tepesinde yer aldığı ve üzerini kaplayan altın levhalar sayesinde güneşte parladığı ifade edildi. Heykelin kafasının, II. Ankhesenpepi’ye ait olduğu tahmin ediliyor.

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