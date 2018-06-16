Mithat Can Özer ve Alina Boz'un komşuda bayram tatili

Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, 20 yaşındaki oyuncu Alina Boz ile 10 aydır flört ediyor. Fotoğraflarının çekilmemesi için gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar şimdilerde arkadaşlarının yatıyla Yunan adalarını geziyor