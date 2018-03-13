ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiyle, dev bombalar artık hedefini çok yüksek hassasiyetle vurabilecek ve hareketli hedeflere karşı da kullanılabilecek. MK-84 bombasının düştüğü toprak alanda 11 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde krater oluşuyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ASELSAN, daha önce 500 kilogramlık MK-82 bombaları için lazer güdüm kiti geliştirmiş ve seri üretimine başlamıştı. Bu kez MK-84 bombaları için geliştirilen lazer kitinin yer testleri ve taşıma testleri tamamlandı. Sertifikasyon kapsamında son aşama olan atış testlerine geçildi.

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