"Mor ve turuncu" reçeteler elektronik ortamda

Kırmızı ve yeşil reçetelerin ardından "mor" ve "turuncu" reçeteler de artık elektronik ortama girdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca dün yayımlanan genelgeyle mor ve turuncu reçeteler de Renkli Reçete Sistemi'ne dahil edildi. 17 Mart'ta başlayan "Renkli Reçete Sistemi", tüm Türkiye'de kullanıma açıldı.

AA'nın haberine göre; kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve beyaz olmak üzere 5 tür reçete bulunan sistemde, bugüne kadar 1 milyon 978 bin renkli reçete oluşturuldu.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin adet mor ve turuncu reçete yazılıyor. Daha önce turuncu reçeteli ilaç kullanan hastaların, acil bir tedavi gerektiğinde ilaçlarını temin edebilmek için il sağlık müdürlüklerinden aldıkları karneleri taşıma zorunluluğu da ortadan kalktı.

Yeni düzenlemeyle hekimler, kırmızı ve yeşil reçetelerde olduğu gibi Renkli Reçete Sistemi'ni kullanarak mor ve turuncu reçeteleri de elektronik ortamda yazabilecek.

Hastalar, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduklarında, ilaçlarını rahatlıkla temin edebilecek. Hasta, hastanede tedavi altında olsa bile mor reçetenin yazılma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Reçetelerin her ay sonunda il sağlık müdürlüklerine gönderilmesine ilişkin prosedür kaldırıldı. Sistemle hastanelerin iş yükünün de azaltılması amaçlandı.

Kan pıhtılaşması ile ilgili sorunu bulunan hastaların kullandığı ilaçlar "turuncu" reçete, kan ürünleri ile ilgili diğer ilaçlar ise "mor" reçeteyle alınıyor.