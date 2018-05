BBC'nin haberine göre, 8 kadının CNN'e yaptığı açıklamada, geçmişte film setlerinde ya da çeşitli etkinliklerde Freeman tarafından uygunsuz davranışlara ve tacize uğradıklarını iddia etmelerinin ardından 80 yaşındaki aktör açıklamada bulundu.

Oscar ödüllü Freeman, "Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kimseyi kasıtlı olarak incitecek veya bilerek tedirgin edecek biri olmadığımı bilir. Niyetim asla kadınları rahatsız etmek değildi. Kendini huzursuz ya da saygısızlığa uğramış hisseden herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

WEINSTEIN TESLİM OLDU

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein New York'ta polise teslim oldu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, 66 yaşındaki Weinstein'ın cinsel tacizden yargılanmasının beklendiğini belirterek, böyle bir suçun 25 yıla kadar hapis cezası anlamına geldiğini ifade etti.

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

MORGAN FREEMAN KİMDİR?

1 Haziran 1937 doğumlu Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Freeman, 2005 yılında Milyonluk Bebek filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Street Smart, Bayan Daisy'nin Şoförü, Esaretin Bedeli ve Yenilmez filmleriyle Akademi adaylığı elde etti. Freeman Bruce Almighty adlı başarılı filmde Tanrı olarak karşımıza çıktı ve eleştirmenden tam not alan ve gişede büyük başarı sağlayan Batman Begins ve 2008 yapımı The Dark Knight filmindeki Lucius Fox rolü kadar başarılı bir performans sergiledi. 2007 yılında Rob Reiner’ın yönettiği The Bucket List filminde Jack Nicholson ile birlikte kamera karşısına geçti. 2008 yılında Freeman, Frances McDormand ve Peter Gallagher ile birlikte başrolü paylaştığı, Mike Nichols tarafında yönetilen Country Girl ile Broadway’e döndü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER