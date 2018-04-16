Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 18 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) giren adayların cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 2018 MSÜ cevap kağıtları yayınlandı. MSÜ sınav soruları ve aday cevapları nasıl görüntülenir? İşte 2018 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME!

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2018 MSÜ sınav soru ve aday cevapları hakkında şu ifadelere yer verildi:

MSÜ SINAV SORULARI VE ADAY CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

"18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA yüzde 25 yüzde 35 yüzde 30 yüzde 10 MSÜ-EA yüzde 35 yüzde 35 yüzde 10 yüzde 20 MSÜ-SÖ yüzde 35 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 35 MSÜ-GN yüzde 35 yüzde 35 yüzde 15 yüzde 15

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