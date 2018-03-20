Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart'ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) sınav soruları ve cevap anahtarı bugün yayınlandı. Sınava katılan adaylar, işaretledikleri sınav sorularının yanlış olup, olmadığını öğrenmek için sınav soruları ve cevap anahtarını görüntülemek istiyor. MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte 2018 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası...

2018 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci aday alımı için 18 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek. Sorular, Temel soru Kitapçığı diziliminde yayınlandı.

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları beklerken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA yüzde 25 yüzde 35 yüzde 30 yüzde 10 MSÜ-EA yüzde 35 yüzde 35 yüzde 10 yüzde 20 MSÜ-SÖ yüzde 35 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 35 MSÜ-GN yüzde 35 yüzde 35 yüzde 15 yüzde 15

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