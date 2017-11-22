Muğla'da kaçmaya çalışan 45 göçmen yakalandı

Muğla'da Gümbet Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı bayraklı 8 metrelik sürat teknesine "dur" ihtarında bulundu. Yapılan uyarılara rağmen durdurulmayan tekne, güvenlik güçlerinin manevraları ile durduruldu. Tekne içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8'i Afganistan, 24'ü Suriye uyruklu toplam 32 kaçak ile Ukrayna uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan kaçaklar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Büro Amirliği ekiplerine, organizatör olduğu değerlendirilen kaptan ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı göçle mücadelesi kapsamında otellerde devam eden araştırmalarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere Bodrum'a geldikleri ve hazırlık yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi tespit edildi. Göçmenler polis ekiplerince emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 45 göçmen, Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

muğla

kaçak göçmen