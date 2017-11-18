Muğla'da lüks cipte bırakılan engelli kızın ailesine soruşturma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından lüks cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşaması üzerine cam kırılarak kurtarılan 16 yaşındaki engelli kızın ailesi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre, Fethiye'de hasta kuzeninin yanına giden annesi N.Y. tarafından lüks cip içerisinde bırakılan 16 yaşındaki engelli Nazlışah Y., havasızlıktan dolayı zor anlar yaşadığının fark edilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarılmıştı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nazlışah Y'nin ailesi hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bakım yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla adli ve idari soruşturma açıldı. Bakım parası aldıkları öğrenilen aile hakkında, lüks bir yaşam görüntüsü sergilemeleri nedeniyle daha önceden de ihbar yapıldığı ve bu konudaki incelemenin sürdüğü öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE İHBAR ALINMIŞ
Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü İsa Eseoğlu, olayın ardından kurum olarak aile hakkında inceleme başlattıklarını söyledi. Kurumdaki görevlilerin çocuğun bakımıyla ilgili rehberlik yaptıklarını ve izlemeye devam ettiklerini belirten Eseoğlu, "Aile olayın yaşanmış olması nedeniyle çok pişman olduklarını söyledi. Olayla ilgili kurum olarak biz de değerlendirme yaptık. Ailenin bir talebi olup olmadığını sorduk. Ailenin kurumdan herhangi bir talebi olmadı" dedi.
Daha önce de aileyle ilgili bir ihbar yapıldığını anımsatan Eseoğlu, görevlilerin aileyi denetlemeye gittiğini ve sahip olunan mala istinaden çelişkili ifadeler olduğunu kaydetti. Eseoğlu, şöyle konuştu: "Evde bakım ücretiyle ilgili arkadaşlarımız evde bakım yönetmeliğine göre değerlendirme yapacaklar. Bununla ilgili ölçütlerimizden biri de gelir durumu. Buna istinaden bir araştırma yapılacak. Kişi başına düşen gelir hesaplanacak. Asgari ücretin üçte ikisinden fazla çıkarsa evde bakım hizmetinin sonlandırılması da söz konusu olacak"
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