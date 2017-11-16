Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesinin lüks cipte kilitli bırakıp gittiği engelli çocuk, aracın camını kıran itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kesikkapı Mahallesi'nde vatandaşlar, park halindeki kapıları kilitli, camları da kapalı lüks cipte engelli bir kız çocuğunun ağladığını fark etti.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekibi plakadan araç sahibine ulaşamayınca itfaiye ekipleri aracın ön camını kırdı.

POLİSİ GÖRÜNCE NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

112 acil servis ekibi de korku içinde sürekli gözyaşı döken çocuğu bulunduğu yerden çıkarıp ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Engelli çocuk götürüldükten bir süre sonra gelen anne N. Y., aracın başında bekleyen polisi görünce önce panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı, durumu öğrenince ise rahat bir nefes aldı.

VATANDAŞLARDAN ANNEYE TEPKİ

N. Y. polise verdiği ifadesinde, hasta olan kuzenini ziyarete gittiğini, kısa sürede bir şey olmaz düşüncesiyle çocuğu araçta bıraktığını, ara sıra gelip kontrol ettiğini söyledi. Bu arada aracın başında toplanan vatandaşlar da çocuğu camları kapalı araçta tek başına bırakan anneye tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin daha sonra hastaneye yönlendirdiği anne N. Y. aracıyla çocuğunu almak üzere olay yerinden ayrıldı. Otistik engeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki N. Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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