Türkiye’deki muhafazakâr moda festivallerinin organizatörü Zehra Özkaymaz, kendi deyimiyle “Zehra ve rujun bileşiminden” “Zeruj” adıyla tanındı ve Instagram fenomeni oldu. Birbiri ardına yaptığı moda festivalleri sonrası, işi bir adım öteye taşıdı ve bir muhafazakâr AVM açmayı planladığını duyurdu. Muhafazakâr AVM, daha açılışı yapılmadan tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi kadınları bir yere hapsettiğini ileri sürdü, kimi tersini savundu. İçinde beş vakit ezan okunan AVM, 11 Mayıs günü açıldı. Açılışında da tartışmalar sürdü. Sosyal medyadan, “Dünyanın ilk muhafazakâr ve kadın AVM’si olarak tanıtılan Zeruj Port AVM’nin açılış töreninde, kurdeleyi 9 erkek ve 1 kadından oluşan bir heyet kesti” eleştirileri geldi. İçerisinde 126 mağazanın bulunduğu AVM’yi dolaşıp hem mağaza sahipleri hem de müşterilerle konuştuk. Mağaza isimleri de AVM’nin konseptine uygun: Haşema, Feraceci, Eşarphane.... Sabah 11.00 sıraları olmasına rağmen azımsanmayacak sayıdaki müşterilerin çoğu çocuklu ve tesettürlü. Ancak askılı giyineni de var, dar blujeanlisi de. Sanılanın aksine erkek müşterileri de ağırlayan bir AVM. Ancak yeme-içme yeri az.
‘HAŞEMA DEĞİL...’
2 kat üzerine ve açık hava konseptli AVM’de çantadan ayakkabıya, plaj ve spor kıyafetlerinden abiyeye, çeyizden parfümeriye hemen her ihtiyacı karşılayan mağazaları bulmak mümkün. Göze çarpan en büyük eksik, iç çamaşırı mağazasının bulunmayışı. Diğer yandan yarım saati 20 TL’yi çocuk oyun alanı da mevcut. Biz gezerken aralıksız devam eden müzik yayını Filistin için sela okutulduğu sırada kesildi. AVM’ye yönelik önyargılardan yakınan Haşema’nın mağaza sorumlusu Şeyda Karhan, “Buraya erkeklerin alınmadığı bilgisi doğru değil. Hatta biz mağazamızda erkeklere yönelik plaj kıyafeti de satıyoruz. Ağırlık tabii ki muhafazakâr kadınlara yönelik. Bu AVM için bence ‘Kadın tesettür temalı markaların buluştuğu nokta’ demek en doğrusu olur. Ayrıca yazarken burada satılan ürünlere ‘haşema’ yerine ‘tesettür mayoları’ derseniz seviniriz. Burada bisiklet, binicilik, tenis gibi aktif sporlar yapan tesettürlü kadınlar için ne ararsanız var. Tesettürlü kadın sporcuların kıyafetleri uzun ama terletmiyor, nefes alabiliyor. Plaj ürünlerimiz de hem güneş enerjisini içeriye aktarıyor hem de çabuk kuruyor. Bu ürünlerin tamamı eşarplı” diye konuştu.
Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Karhan “Muhafazakâr kadınların alışveriş için Fatih’e gitmesine gerek kalmadı” derken, Filiz Sever isimli bir müşterisi “Böyle bir yere çok ihtiyaç vardı. Önceden Fatih’e gidiyorduk ama orada da bebek arabalarıyla rahat dolaşamıyorduk. Şimdi tüm ihtiyaçlarımızı bir arada bulabiliyoruz” ifadesini kullandı.
‘TESETTÜRDE TEKEL KIRILDI’
Bir başka mağazanın ortağı Rana Cesur ise “Ümraniye’de bir mağazamız vardı ama çoğunlukla internetten satış yapıyorduk. Şimdi buraya ikinci mağazamızı açtık. Daha fazla kitleye ulaşma şansımız oldu. Muhafazakâr kesim modayı takip ediyor ve istediği ürüne kolayca ulaşmak istiyor. Bu kesim neden Ümraniye ve Fatih’le sınırlı kalsın ki?” dedi. AVM’de erkek personel çalıştırılmadığını, görülen erkeklerin mağaza sahipleri olduğunu belirten Butik Öz’ün sahibi Yavuz Keçeli de “Tesettür yıllardır 2-3 firmanın tekeli altındaydı. Şimdi iyi oldu, firmalar ve markalar çoğaldı” değerlendirmesini yaptı.
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