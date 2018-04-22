İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde kumarbazların dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma, kısa sürede söz konusu villaların yerini tespit etti. Hareketliliğin normalden fazla olduğu bölgede 5 ayrı villa basıldı. Gazete Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre masalarda oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

KUMARBAZA 60 BİN TL CEZA

Kumar oynatılan yerlerden biri olan Çatalca’daki villanın, daha önce aynı nedenle mühürlendiği ortaya çıktı. Bakımsızlıktan harabeye dönen villanın mührünü söküp yeniden kumarhaneye çeviren şüpheliler de gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 210 kişiye ise yaklaşık 60 bin TL para cezası kesildi.

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