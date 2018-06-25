2.Sayfa Official hesabının haberine göre, Murat Cemcir, kız arkadaşıyla Alaçatı'da bir barda kız arkadaşıyla görüntülendi. Kız arkadaşını dizine yatıran Murat Cemcir ciddi bir ifadeyle telefonuna bakıyordu.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Öte yandan Murat Cemcir, Ahmet Kural ile başrolü paylaşacağı, Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazdığı dizinin çekim hazırlıklarına başlamıştı.